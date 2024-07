PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Trickdieb erbeutet Uhr +++ Hühnergehege gerät in Brand +++ Bei Auffahrunfall auf A 3 verletzt +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Trickdieb erbeutet Uhr,

Weilmünster-Langenbach, Langgasse, Dienstag, 02.07.2024, 15:10 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat sich ein Trickdieb in Langenbach Zugang zu einem Wohnhaus verschafft und eine Armbanduhr gestohlen. Der Unbekannte tauchte an der Haustür eines 69-Jährigen in der Langgasse auf und verwickelte den Bewohner in ein Gespräch. Hierbei gab er an, die Telefonnummer des örtlichen Pfarrers zu benötigen. Als der 69-Jährige den Mann zum Heraussuchen der Nummer mit in sein Wohnzimmer nahm, nutzte der Trickdieb die Hilfsbereitschaft des Mannes aus und entwendete eine Damenarmbanduhr. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als der Unbekannte das Haus wieder verlassen hatte. Beschrieben wurde der Täter als 25 bis 30 Jahre alt, von normaler Statur, südländisch aussehend mit dunklerer Hautfarbe und dunkel gekleidet. Der Mann habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

2. Hühnergehege gerät in Brand,

Hünfelden-Ohren, Camberger Straße, Mittwoch, 03.07.2024, 00:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es auf einem Grundstück in Ohren zu einem Brand in einem Hühnergehege gekommen. Zwei Frauen hielten sich gegen 00:40 Uhr auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Camberger Straße auf, als sie plötzlich Brandgeruch aus dem nahen Außengehege für Hühner wahrnahmen. Beim näheren Nachsehen bemerkten sie das Feuer in dem derzeit ungenutzten Gehege und versuchten es mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dies misslang und eine der Frauen atmete einiges an Rauch ein. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Vom Rettungsdienst wurde die vom Rauch leicht verletzte Frau behandelt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Feuer in dem Gehege gekommen war, ist derzeit unbekannt und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Hinweise erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Autobahnpolizei

1. Bei Auffahrunfall auf A 3 verletzt,

Brechen, Bundesautobahn 3, Dienstag, 02.07.2024, 09:20 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Brechen sind am Dienstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Eine 54-Jährige befuhr mit einem Dacia gegen 09:20 Uhr die A 3 auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Zwischen Limburg und Bad Camberg bremste ein vorausfahrender 44-Jähriger seinen Skoda verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte die Dacia-Fahrerin offenbar zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Aufprall auf das Heck des Skoda nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden beide Beteiligte verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus, der 44-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 15.000 EUR.

