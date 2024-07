PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Weinhandlung - Täterfestnahme +++ In Hotel eingebrochen +++ Anhängerteile gestohlen +++ Verfassungsfeindliche Schmierereien +++ Mann in Hadamar verprügelt +++

1. Einbruch in Weinhandlung - Täterfestnahme, Limburg, Sackgasse, Montag, 01.07.2024, 23:35 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Mann in eine Limburger Weinhandlung eingebrochen, er konnte kurz darauf festgenommen werden. Eine Zeugin rief gegen 23:35 Uhr die Polizei, da sie in der Sackgasse ein verdächtiges Klirren vernommen hatte. Beim Nachschauen war für sie dann sichtbar, dass ein Unbekannter die gläserne Eingangstür zu der Weinhandlung eingeschlagen hatte. Mehrere Streifen eilten zu der Örtlichkeit und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Täter war jedoch schon verschwunden. Er konnte nicht weit entfernt an einem Wohngebäude ausfindig gemacht und beim Verlassen des Gebäudes festgenommen werden. Hierbei hatte er einen Großteil des entwendeten Bargelds und eine der gestohlenen Flaschen bei sich. Die restlichen Flaschen konnten die Beamten danach in der Wohnung des polizeibekannten 21-Jährigen auffinden. Daher wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wo er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bis zur Vorführung beim Haftrichter am Dienstagnachmittag verbleiben musste. Der Schaden an der Glastür wird mit circa 2.000 EUR beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt, weitere Zeugen können sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 melden.

2. In Hotel eingebrochen,

Weilburg, Langgasse, Sonntag, 30.06.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 01.07.2024, 07:00 Uhr

(wie) Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Hotel in Weilburg eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Notausgangstür in den Empfangsbereich des Hotels im Schloss in der Langgasse. An der Bar versuchten sie erfolglos einen Tresor aufzubrechen. Im Rezeptionsbereich öffneten sie diverse Schränke gewaltsam und entwendeten eine geringe Summe Bargeld sowie mehrere Schlüssel. Anschließend verschwanden die Einbrecher wieder in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Anhängerteile gestohlen,

Hünfelden-Nauheim, Neustraße, Donnerstag, 27.06.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 28.06.2024, 09:00 Uhr

(wie) Wie der Polizei erst jetzt bekannte wurde, haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Anhänger in Nauheim beschädigt und Teile davon gestohlen. Ein 79-Jähriger hatte seinen silbernen Humbaur Pkw-Anhänger in der Neustraße abgestellt. Als er am Freitagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den Anhänger beschädigt hatten. Zudem waren die Seitengitter und der Hydraulikantrieb mit der Kupplung entwendet worden. Der Schaden wird auf 1.200 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Verfassungsfeindliche Schmierereien,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, Montag, 01.07.2024, 20:00 Uhr

(wie) Am Montagabend hat ein Unbekannter bei Lindenholzhausen einen Holztisch mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Die Polizei wurde gegen 20:00 zur Grillhütte an der Straße "Am Wingert" gerufen. Dort hatte ein Zeuge einen Mann entdeckt, der dort offenbar campierte. Eine Streife kontrollierte den 42-Jährigen in der Sackstraße, der eine Reichsflagge aus der Zeit des 1. Weltkriegs mit sich führte. Eine nationalistische Gesinnung gab er den Beamten gegenüber an. Nach der Kontrolle überprüfte die Streife den Grillplatz und entdeckte dort Schmierereien mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, ob der kontrollierte Mann für die Tat in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

5. Mann in Hadamar verprügelt,

Hadamar, Hauptstraße, Montag, 01.07.2024, 17:15 Uhr

(wie) Drei Unbekannte haben am Montagnachmittag einen Mann in Hadamar auf offener Straße verprügelt. Der 48-Jährige arbeitete auf einem Parkplatz in der Hauptstraße, als gegen 17:15 Uhr plötzlich ein blauer BMW vorfuhr und drei Männer ausstiegen. Nach einem kurzen Gespräch schlugen und traten die Unbekannten gemeinsam auf den 48-Jährigen ein. Anschließend stiegen die Schläger wieder in den BMW ein und fuhren in Richtung Ahlbach davon. Streifen der Polizei konnten die Angreifer nicht mehr ausfindig machen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schläger konnte er als Mitte 30 Jahre alt, mit ausländischem Akzent sprechend und "südländisch" aussehend beschreiben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Zeugenhinweise.

