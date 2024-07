PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher scheitern +++ Bei Streit zugeschlagen +++ Mit Fantasiekennzeichen über die B 49 +++ Mit E-Scooter vor Polizei geflohen +++ Verletzte bei Unfall auf A 3 +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher scheitern,

Weilburg, Mauerstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 28.06.2024, 07:00 Uhr

(wie) Ende der vergangenen Arbeitswoche haben Unbekannte versucht, in ein Gewerbeobjekt in Weilburg einzubrechen. Die Täter näherten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einer Schnellreinigung in der Mauerstraße. Dort versuchten sie vergeblich die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verschwanden in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 EUR an der Tür. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Bei Streit zugeschlagen,

Limburg-Staffel, Schulstraße, Sonntag, 30.06.2024, 15:15 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag hat in Staffel ein Radfahrer einen Autofahrer bei einem Streit geschlagen. Die beiden Männer gerieten gegen 15:15 Uhr in der Schulstraße aneinander. Der 35-Jährige befuhr die Straße mit seinem Pkw, als ein Radfahrer knapp vor ihm die Fahrbahn kreuzte. Nachdem er diesen angehupt hatte, soll dieser den Mittelfinger gezeigt und den Autofahrer beschimpft und beleidigt haben. Daraufhin stieg der 35-Jährige aus dem Fahrzeug und es kam zu einem Streit mit dem unbekannten Radfahrer, der den Autofahrer dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn so verletzt haben soll. Anschließend sei der Radfahrer davongefahren. Er wurde beschrieben als circa 25 Jahre alt, "südländisch" aussehend, mit kurzem Vollbart und einer Sonnenbrille. Zudem soll er eine weiße Kapuze getragen haben. Hinweise zu dem Vorfall und dem flüchtigen Radfahrer erbittet die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Mit Fantasiekennzeichen über die B 49, Merenberg, Bundesstraße 49, Sonntag, 30.06.2024, 12:00 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist ein Mann mit einem Auto über die B 49 gefahren, bis er aufgrund Spritmangels liegenblieb. Am Fahrzeug waren falsche Kennzeichen angebracht. Der 71-Jährige hatte den Ford als Schrottwagen in Frankenberg an der Eder gekauft und dort mit Fantasiekennzeichen bestückt. Ohne Versicherung und Zulassung fuhr er dann in Richtung Limburg, bis er auf der B 42 bei Merenberg mit Spritmangel liegenbleib. Eine Streife kontrollierte Fahrzeug und Fahrer, wobei die diversen Straftaten ans Licht kamen. Der 71-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter Alkoholeinfluss, fuhr ohne Pflichtversicherung, hatte keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet und einen Kennzeichenmissbrauch begangen. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

4. Mit E-Scooter vor Polizei geflohen,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Samstag, 29.06.2024, 22:00 Uhr

(wie) Zwei junge Männer sind am Samstagabend mit einem unversicherten Elektroscooter geflohen, konnten aber schnell gestoppt werden. Einer Polizeistreife fiel der mit zwei Personen besetzte E-Scooter in der Gymnasiumstraße auf. Da kein Versicherungsaufkleber an dem Kleinstfahrzeig zu erkennen war, sollte das Gefährt gestoppt werden. Der 18-Jährige am Lenker versuchte noch vor dem Streifenwagen zu fliehen, konnte aber kurz nach der Nepomukbrücke gestoppt werden. Weil der E-Scooter nicht versichert war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten das den Roller sicher.

Autobahnpolizei

1. Auto brennt auf A 3,

Hünfelden, Bundesautobahn 3, Freitag, 28.06.2024, 16:30 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag ist auf der A 3 bei Hünfelden ein Auto in Flammen aufgegangen. Noch während bei Wiesbaden der Lkw mit Speiseöl auf der A 3 brannte, erreichte die Autobahnpolizei gegen 16:30 Uhr ein weiterer Notruf wegen eines brennenden Fahrzeugs auf der Bundesautobahn. Circa drei Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Bad Camberg in Richtung Frankfurt hate ein Pkw während der Fahrt stark aus dem Motorraum gequalmt. Der Fahrer hielt den Wagen daraufhin an und stellte ihn auf dem Standstreifen der Autobahn ab. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. Für die Löscharbeiten wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Nach Abschluss der Löscharbeiten sicherte die Autobahnpolizei das ausgebrannte Fahrzeug bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes ab. Kurz nach 18 Uhr war dann auch der Standstreifen wieder geräumt. Ganz im Gegenteil zu dem Brand des Lkw weiter südlich, wo die Fahrbahn erst am Samstagmorgen wieder freigegeben werden konnte. Dort hatten sich Glutnester immer wieder entzündet und mussten mehrfach von der Feuerwehr gelöscht werden.

2. Zwei Verletzte nach Unfall auf A 3,

Brechen, Bundesautobahn 3, Freitag, 28.06.2024, 16:35 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag sind zwei Personen bei einem Unfall auf der A 3 bei Brechen verletzt worden. Ein 45-Jähriger befuhr mit einem VW Passat die A 3 in Richtung Frankfurt. Bei Brechen verlor er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte zweifach gegen die Mittelschutzplanke. Die Kollisionen waren derart heftig, dass sämtliche Airbags des Fahrzeugs auslösten und der VW schwer beschädigt wurde. Der Fahrer und seine 73-jährige Beifahrerin wurden verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei überwachte die Abschleppung des VW und schätzt den Sachschaden auf circa 40.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell