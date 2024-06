PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: +++ Einsätze auf dem Altstadtfest +++ nach Bedrohung in Gewahrsam genommen +++ Körperverletzung +++ versuchter Einbruch +++ Vandalismus

Limburg (ots)

1. sexuelle Belästigung zum Nachteil zweier Besucherinnen

65549 Limburg, Kornmarkt, Freitag, 28.06.2024, 22:00 Uhr Ein 23jähriger Mann mit Wohnsitz in Mainz berührte zum genannten Zeitpunkt zwei Besucherinnen auf unsittliche Art und Weise. Zeugen beobachteten die Handlungen und konnten Polizeikräfte an den Beschuldigten heranführen. Gegen den Mann wurden zwei Anzeigen erstattet. Im Anschluß an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.

2. Bedrohung mit Messer und Schlagstock durch mehrere Personen

65549 Limburg, Domplatz, Freitag, 28.04.2024, 19:30 Uhr Ein 18jähriger Mann aus Hadamar meldete der Polizei, dass ihn zwei Personen aus einer Gruppe heraus durch Vorzeigen eines Messers und einen Schlagstock bedrohen würden. Umgehend nach dort entsandte Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Geschädigten antreffen. Die Personen seien Mitte Zwanzig Jahre alt gewesen, ca. 1,70 m bis 1,75 m groß gewesen und hätten südländisches Aussehen. Der Schlagstock sei in einem schwarzen Rucksack mitgeführt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

3. Gefährliche Körperverletzung

65549 Limburg, Grabenstraße, Samstag, 29.06.2024, 01:35 Uhr Durch einen unbekannten männlichen Täter wurde einem 26jährigen Mann aus Limburg ein Bierglas ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte trug eine Platzwunde davon, die ärztlich versorgt werden mußte. Die Tat ereignete sich vor einer Bar in der Grabenstraße. Der flüchtige Täter kann nicht näher beschrieben werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

4. Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

65589 Hadamar, Birkenweg, Freitag, 28.06.2024, 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr Ein 54jähriger Mann aus Hadamar sorgte am Freitag für mehrere Einsätze der Polizei, nachdem er zunächst seine Nachbarn anpöbelte und beleidigte. Persönlich angetroffen werden konnte er zunächst nicht. Etwas später kam es erneut zu einer Beleidigung und Bedrohung, weswegen erneut eine Streife nach Hadamar entsandt wurde. Der Mann konnte angetroffen und musste aufgrund seines fortgesetzt aggressiven Verhaltens auch gegenüber den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Er muss sich nun in zwei Strafanzeigen verantworten.

5. Bedrohung und Beleidigung

65599 Dornburg, Lange Straße, 28.06.2024, 21:40 Uhr Die Geschädigte und der Beschuldigte, ein 41jähriger Mann aus Frickhofen, gerieten zunächst in verbalen Streit, der jedoch schnell beleidigend wurde und schließlich in eine handfeste Bedrohung gegen die 29jährige Frau mündete. Die Polizeikräfte nahmen dementsprechend Strafanzeige auf.

6. versuchter Einbruch in Geschäft

65549 Limburg, Bahnhofstraße, 28.06.24 - 29.06.2024, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten im o.g. Zeitraum in ein Spirituosengeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Durch Hebeln an der Zugangstür wollte man in den Verkaufsraum gelangen. Die Täter waren nicht erfolgreich, so daß ein hoher Sachschaden von ca. 1000 Euro an der Automatiktür zurückblieb. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

7. Vandalismus / Pkw zerkratzt

65549 Limburg, Frankenstraße, 28.06.2024 15:30 Uhr - 29.06.2024, 10:15 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde ein weißer Skoda mit Diezer , der auf einem Parkplatz im Innenhof der City-Arkaden geparkt war, rundherum zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

