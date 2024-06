POL-LM: In Supermarkt gezündelt +++ Unbekannter entwendet Motorradhelm aus Garage +++ Nächtlicher unbefugter Besuch im Schwimmbad +++ Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. In Supermarkt gezündelt,

Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße, Dienstag, 25.06.2024, 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)In Niederbrechen hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt gleich zwei Verpackungskartons angezündet. Zu einem Schaden kam es nicht. Am Mittwoch zeigte ein Mitarbeiter des Marktes aus der Limburger Straße die Tat vom Vortag bei der Polizei an. Seinen Ausführungen nach hätte ein Kunde am Dienstag gegen 20:30 Uhr zwei angezündete Kartons festgestellt und ihn informiert. Während ein Karton selbstständig erlosch, musste der zweite vom Mitarbeiter gelöscht werden. Schaden entstand dabei zwar nicht, dennoch kam es zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung im Markt.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagabend beim Einkaufen im Markt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Unbekannter entwendet Motorradhelm aus Garage, Weilburg, Schulgasse, Mittwoch, 26.06.2024, 21:01 Uhr

(cm)Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr hat ein unbekannter Täter aus einer offenstehenden Garage in der Schulgasse in Weilburg einen Motorradhelm sowie Motorradhandschuhe gestohlen. Der Täter griff sich den schwarzen Helm der Marke HJC des Geschädigten und entfernte sich in Richtung Marktstraße. Hier warf er die Handschuhe, welche sich im Helm befanden, in einen Blumentopf und behielt lediglich den Helm. Der Wert des Diebesguts liegt bei circa 500 Euro. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegengenommen.

3. Nächtlicher unbefugter Besuch im Schwimmbad, Selters, Am Schwimmbad, Dienstag, 25.06.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 26.06.2024, 08:30 Uhr

(cm)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Schwimmbadgelände in Selters eingedrungen. Der oder die Täter kletterten in der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 08:30 Uhr über den Zaun des Schwimmbads und versuchten dort mehrere Fensterscheiben zu verschiedenen Räumen gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies nicht gelungen war, brachen die Täter einen Verkaufsstand gewaltsam auf und entwendeten hieraus Eis und Snacks im Wert von circa 50 Euro. Bei der Tatausführung verursachten sie einen Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden

4. Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin, Mengerskirchen, Dammstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 07:46 Uhr

(cm)Am Mittwochmorgen kam es in der Dammstraße in Mengerskirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Gegen 7:45 Uhr befuhr eine 38-Jährige Frau in einem Opel die Dammstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Poststraße nahm sie einem von rechts kommenden VW-Golffahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von circa 3.000 Euro.

