POL-LM: +++ Polizeibeamte angegriffen und verletzt +++ Betrunken und ohne Führerschein erwischt +++ Vor Polizeikontrolle geflüchtet und doch Ärger am Hals +++ Unfall verursacht - Zeuge gesucht +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Polizeibeamte angegriffen und verletzt, Limburg, Schiede, Donnerstag, 27.06.2024, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine Frau in der Limburger Innenstadt Polizeibeamte unvermittelt angegriffen und verletzt. Mehrere Anrufer hatten die Frau der Polizei gemeldet, da sie immer wieder auf die Fahrbahn und vor fahrende Fahrzeuge rennen würde. Streifen der Bundes- und Landespolizei fuhren daraufhin in die Innenstadt und fanden die beschriebene Frau in der "Schiede". Sie lief vor der Streife der Bundespolizei weg, konnte aber wenig später von den Beamten der Landespolizei auf dem Gehweg sitzend angesprochen werden. Nach der ersten Frage schlug die Frau unvermittelt mit der Faust zu und traf einen Beamten im Gesicht. Gegen die nun folgende Festnahme wehrte sie sich heftig und biss einem Bundespolizisten in den Arm. Beide Polizisten mussten im Anschluss medizinisch behandelt werden. Die 25-Jährige befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und schrie wild umher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in einer Fachklinik untergebracht. Entsprechende Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

2. Betrunken und ohne Führerschein erwischt, Limburg, Hospitalstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 09:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Limburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zudem ohne Führerschein gefahren war. Eine Streife des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei kontrollierte gegen 09:15 Uhr in der Hospitalstraße einen auffällig fahrenden Toyota Yaris. Der 44-jährige Fahrer händigte den Beamten einen slowakischen Führerschein aus, der schnell aus Fälschung identifiziert wurde. Zudem roch der Mann stark nach Alkohol, weshalb er einen Atemalkoholtest absolvieren durfte. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,7 Promille nahmen die Beamten den 44-Jährigen fest. Ein Arzt entnahm später in den Räumlichkeiten der Polizei eine Blutprobe. Den gefälschten Führerschein sowie auch die Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Strafanzeigen gegen den Fahrer und auch den Halter des Toyota waren die Folgen der Fahrt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte der 44-Jährige die Polizeidienststelle wieder verlassen.

3. Vor Polizeikontrolle geflüchtet und doch Ärger am Hals, Limburg, Klosterstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 14:50 Uhr

(wie) In Limburg flüchtete am Donnerstagnachmittag ein Motorrollerfahrer vor einer Polizeikontrolle, nun muss er sich im Strafverfahren verantworten. Der Roller war einer Streife in der Klosterstraße aufgefallen und sollte zur Kontrolle angehalten werden. Der Fahrer missachtete die Haltezeichen der Polizei allerdings und beschleunigte sein Gefährt. Er flüchtete über die Feldgemarkung nach Hadamar und dort dann durch verschiedenste Straßen. Aufgrund der möglichen Gefährdung für Unbeteiligte ließen die Beamten den Roller schließlich davonfahren. Der 50-jährige Fahrer wurde im Nachgang ermittelt und wird sich nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

4. Hecke gerät in Brand,

Löhnberg, Am Birnbaum, Donnerstag, 27.06.2024, 11:55 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag ist es in Löhnberg zum Brand einer Hecke gekommen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 11:55 Uhr in die Straße "Am Birnbaum" gerufen, da dort eine Thuja Hecke in Flammen stand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch eindämmen können. Die Feuerwehr wässerte die Hecke anschließend, um alles potentiellen Glutnester im Inneren zu eliminieren. Es ergaben sich für die Polizei keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, eine Brandursache steht nicht fest. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

5. Unfall verursacht - Zeuge gesucht,

Waldbrunn-Fussingen, Landesstraße 3046, Freitag, 21.06.2024, 23:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag der letzten Woche ist ein Mann bei Fussingen wahrscheinlich absichtlich gegen das Heck einer vorausfahrenden Frau gefahren und hat so ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Eine 36-Jährige befuhr mit einem Mercedes die L 3046 von Fussingen kommend in Richtung Ellar. Im Kreisverkehr fuhr ihr ein nachfolgender 48-Jähriger mit einem Audi wahrscheinlich absichtlich gegen das Heck, wodurch sich Plastikteile lösten und auf der Fahrbahn liegenbleiben. Ein zufällig auf die beiden Fahrzeuge folgender Streifenwagen der Polizei überfuhr die Plastikteile und wurde dadurch beschädigt. Kurz vor dem Vorfall am Kreisverkehr musste die 36-Jährige einem Unbekannten Vorfahrt gewähren und hatte dafür angehalten. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos wird nun als Zeuge gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden.

6. Mehrfach mit Auto überschlagen,

Waldbrunn-Ellar, Landesstraße 3046, Donnerstag, 27.06.2024, 19:35 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist bei Ellar ein Mann verletzt worden, als er sich mehrfach mit seinem Auto überschlug. Der 18-Jährige war mit einem Opel auf der L 3046 von Ellar kommend in Richtung Fussingen unterwegs. Hierbei verlor er in einer Kurve aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Straße ab. Abseits der Fahrbahn überschlug sich der Opel mehrfach und blieb schließlich in einem Feld liegen. Ein nachfolgender Zeuge verständigte Rettungsdienst und Polizei, seine Frau kümmerte sich um den verletzten 18-Jährigen. Den Verletzten brachte der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Opel musste abgeschleppt werden.

