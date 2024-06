PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Schwerer Verkehrsunfall mit betrunkenen Motorradfahrern+++Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung+++Sexuelle Belästigung+++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person+++

Limburg (ots)

1. Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Unfallort: K513 zwischen Nieder- und Oberselters Unfallzeit: Samstag, 29.06.2024, 18:18 Uhr

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Samstagnachmittag befuhren zwei Motorräder nebeneinander die K513 aus Richtung Niederselters kommend in Richtung Oberselters. In einer leichten Rechtskurve kamen sie auf die Gegenspur. Dort kollidierte eines der Motorräder mit dem Fahrzeug einer 26-jährigen aus Selters. Der 38-jährige Motorradfahrer aus der Schweiz und sein 35-jähriger Sozius wurden schwer verletzt und mussten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sozius wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Der Fahrer des anderen Motorrads, ein 38-jähriger aus Brechen, wich dem entgegenkommenden Fahrzeug aus und stieß gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich leicht. Die Fahrzeugführerin des Pkw blieb unverletzt. Ihre 26-jährige Beifahrerin aus Brechen erlitt leichte Verletzungen. Beide Motorradfahrer standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 35.000EUR.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Tatort: 65589 Hadamar, Brückenstraße Tatzeit: Samstag, 29.06.2024, 16:45 Uhr

Mit unversichertem Roller ohne Fahrerlaubnis Spritztour unternommen

Am Samstag wurde der Polizeistation in Limburg ein Jugendlicher gemeldet, der seiner Mutter die EC-Karte entwendet, Geld abgehoben und sich mit diesem Geld einen Roller gekauft hatte. Anschließend hat der 14-jährige aus Hadamar mit diesem Roller eine Spritztour unternommen. Er konnte im Bereich der Brückenstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller über keinen aktuellen Versicherungsschutz verfügt und der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

3. Sexuelle Belästigung auf dem Altstadtfest

Tatort: 65549 Limburg, Kornmarkt Tatzeit: Freitag, 28.06.2024, 22:00 Uhr und 23:00 Uhr

Durch männliche Person angefasst worden

Am Freitagabend kam es auf dem Kornmarkt in Limburg im Rahmen des Altstadtfestes zu zwei sexuellen Belästigungen, bei denen einer 23-jährigen aus Hadamar und einer 24-jährigen aus Beselich in den Schritt bzw. an das Gesäß gefasst wurde.

In einem Fall ist ein 23-jähriger aus Mainz verdächtig. Ob er auch für die andere Tat in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Unfall mit Leichtverletzten in Weilmünster

Unfallort: Verkehrskreisel Weilmünster Unfallzeit: Samstag, 29.06.24, 13:00 Uhr

Zusammenstoß zwischen PKW und Leichtkraftrad

Am Samstagmittag stieß ein PKW mit einem Leichtkraftrad im Kreisel Weilmünster zusammen. Die 45-jährige Autofahrerin aus Weilmünster befuhr die Nassauer Straße in Weilmünster aus Richtung Möttau kommend und wollte in den Kreisverkehr Richtung Weilstraße einfahren. Von links kam der aus Weinbach stammende, 23-jährige vorfahrtsberechtigte Leichtkraftradfahrer. Im Kreisel kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, dabei kam der Leichtkraftradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur Vorsorge ins Krankenhaus Weilburg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

