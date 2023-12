Ulm (ots) - Einen mutmaßlichen Drogendealer nahm die Polizei Ulm am Dienstag in Blaustein fest. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelte bereits seit mehreren Wochen gegen den 26-Jährigen. Der Mann aus Blaustein soll in der Vergangenheit regelmäßig Rauschgift ...

