POL-UL: (UL) Blaustein - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft /

Einen mutmaßlichen Drogendealer nahm die Polizei Ulm am Dienstag in Blaustein fest. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelte bereits seit mehreren Wochen gegen den 26-Jährigen. Der Mann aus Blaustein soll in der Vergangenheit regelmäßig Rauschgift verkauft haben, so die Erkenntnisse der Ermittler. Der Verdacht erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen. Deshalb und wegen einem noch offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln stand am Dienstag die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnungstür des 26-Jährigen. Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Polizei stellte - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt- etwa 1.575 Gramm Amphetamin, rund 260 Ecstasy-Tabletten, 53 LSD-Trips und zwölf Gramm Haschisch sicher. Auch fanden die Beamten Bargeld. Die Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben. Die Beamten der Kriminalpolizei Ulm nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde gegen den jungen Mann am Mittwoch ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Nach einer richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Ulm befindet sich der junge Mann in einer Justizvollzugsanstalt. Den noch offenen Vollstreckungshaftbefehl hatte er zuvor beglichen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

