POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen: Festnahme eines 39-Jährigen Tatverdächtigen

Festnahme eines 39-jährigen Tatverdächtigen nach Entwendung eines Fahrzeugs -

(cb) Am 08.08.2024 gegen 01.45 Uhr wurde ein grauer Audi A6, welcher direkt vor einer Haustür in der Brückenstraße abgestellt wurde, entwendet. Um den Wagen zu öffnen und zu starten wurde mutmaßlich das Funksignal des "Keyless-Go-Systems" abgefangen. Der Tatverdächtige sei anschließend auf die Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Aschaffenburg geflüchtet.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stoppte das Fahrzeug in Höhe der Abfahrt Hösbach. Der Fahrer, ein 39-jähriger Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde vorläufig festgenommen.

Am heutigen Freitag (09.08.) wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach am Main vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine JVA verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Vorbeugung von Autodiebstählen rät die Kriminalpolizei abermals:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie, wenn möglich, eine abschließbare Garage.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle Ihres Keyless-Go-Schlüssels bis zu Ihrem Fahrzeug zu senden.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können vermeintliche Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Personen beobachten, die Fahrzeuge mit viel Interesse betrachten oder ableuchten.

Offenbach,09.08.2024

