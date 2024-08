POL-OF: Blitzermeldung

Bad Soden-Salmünster (ots) - (lei) Nachdem ein 14-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 15. Februar 2024 in der Nähe des Salmünsterer Bahnhofes durch die Kollision mit einem Auto schwer verletzt wurde (wir berichteten am Folgetag) ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei in Gelnhausen ...

mehr