POL-OF: Kontrollaktion der Polizeistation Hanau II - Großteil der Verkehrsteilnehmer hält sich an Geschwindigkeiten

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kontrollaktion der Polizeistation Hanau II - Großteil der Verkehrsteilnehmer hält sich an Geschwindigkeiten - Hammersbach/Bruchköbel/Erlensee

(cb) Bei einem Kontrolltag, anlässlich der Aktionswoche Roadpol, führten Beamte der Polizeistation Hanau II mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei am Montag zwischen 9.30 und 15.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Standorten durch. Insgesamt kontrollierten die Schutzleute 61 Fahrzeuge. Die Beamten mussten einmal eine Verkehrsstrafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fertigen. Bei drei der kontrollierten Personen bestand der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss berauschender Mittel im Straßenverkehr unterwegs waren, weshalb jeweils ein Drogen-Vortest durchgeführt wurde. An der ersten Kontrollstelle auf der Landstraße 319 in Höhe der Hirzenbacher Höfe hielten sich alle Verkehrsteilnehmer, die die Kontrollstelle passierten, an die vorgegebene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Auf der vielbefahrenen Hammersbacher Straße in Bruchköbel führten die Beamten eine weitere Kontrolle durch. Hier stellten sie innerhalb von zwei Stunden insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten diese. In den Nachmittagsstunden kontrollierten die Beamtinnen und Beamten in der Langendiebacher Straße (Erlensee). Dort wurden lediglich sieben Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten.

Insgesamt zieht die Polizei ein positives Fazit, denn ein Großteil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten. Die überwiegend festgestellten Verstöße befanden sich vorwiegend im Verwarnbereich.

Offenbach, 07.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

