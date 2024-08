Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrer mit 62 Stundenkilometer über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gestoppt; Kleintransporter vermutlich durch Mercedes beschädigt; Hinweise erbeten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fahrer mit 62 Stundenkilometer über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gestoppt - Neu-Isenburg

(cb) Polizeibeamte stoppten am Dienstag einen 56-jährigen Audi-Fahrer, welcher in einer Kontrollstelle anlässlich der landesweiten Geschwindigkeitskontrollwochen bei erlaubten 60 Stundenkilometern mit 122 Stundenkilometern unterwegs war. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu. Im Dienstgebiet der Polizeistation Neu-Isenburg richteten die Beamtinnen und Beamten zwei stationäre Geschwindigkeitskontrollstellen auf der Landstraße 3117 in Fahrtrichtung Neu-Isenburg sowie auf der Bundesstraße 459 in Fahrtrichtung Dietzenbach ein. Dort kontrollierten die Ordnungshüter der Polizeistation Neu-Isenburg mit Unterstützung von Einsatzkräften des Hessischen Präsidiums für Einsatz. Insgesamt stellten die Schutzleute in den beiden Kontrollstellen 46 Geschwindigkeitsverstöße fest, wobei zehn dieser Fahrer mit Punkten in Flensburg rechnen müssen. Auf zwei von diesem Fahrzeugführer kommt zusätzlich ein Fahrverbot zu. Neben den Geschwindigkeitsverstößen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

2. Kleintransporter vermutlich durch Mercedes beschädigt: Hinweise erbeten - Dietzenbach

(cb) Die Ermittler in Dietzenbach suchen nach einem Unfallbeteiligten, welcher zwischen Mittwoch, dem 31. Juli und Donnerstag, dem 1.August, einen Kleintransporter beschädigte und dadurch einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro verursachte. Der weiße Kastenwagen war in der Waldstraße im Bereich der 80'er Hausnummern abgestellt, als dieser vermutlich bei einem Wendemanöver des Unfallverursachers beschädigt wurde. Aufgefundene Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeuges lassen darauf schließen, dass es sich um einen Mercedes gehandelt haben könnte. Des Weiteren konnten die Beamten vor Ort rote Lackanhaftungen an den Dellen und Kratzern im linken hinteren Radkasten des weißen Kleintransporters feststellen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 in Verbindung zu setzten.

3. Wer hat die Ladekisten auf dem Sprinter aufgebrochen? - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Dreiste Langfinger haben zwei Ladekisten, welche auf einem grauen Mercedes Sprinter standen, aufgebrochen. Der Kleintransporter wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr "Am Wilhelmshof" abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, stellte der Fahrer des Sprinters die beiden aufgebrochenen Ladekisten fest. Lediglich die beiden aufgebrochenen Vorhängeschlösser haben die Täter mitgenommen. Die Polizei in Neu-Isenburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Offenbach, 07.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

