Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 31-Jähriger wehrt sich: Räuber geht leer aus; Einbrecher erbeuten Schmuck aus Einfamilienhaus: Zeugen gesucht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verschiedene Metallgegenstände von Gräbern gestohlen - Offenbach

(cb) Kupfer und anderes Buntmetall waren offensichtlich Ziel von bislang unbekannten Tätern, welche zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag auf dem Neuen Friedhof von mehr als 100 Gräbern Grablaternen, Grabvasen und Blumenschalen klauten. Die Täter gelangten zunächst auf das Gelände in der Mühlheimer Straße und entfernten, teilweise gewaltsam, die fest verbauten Metallgegenstände von den Gräbern. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro. Zeugen sowie weitere Geschädigte melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098 510-0 bei der Polizei in Offenbach.

2. Wer beschädigte den grauen Skoda? - Mühlheim

(cb) Einen Sachschaden von etwa 600 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen in der Leonhardstraße (20er Hausnummern) abgestellten Skoda beschädigte. Der graue Wagen wurde am Freitagabend, gegen 20 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Die Beschädigungen in Form von Kratzern stellte der Fahrzeugeigentümer dann am Montagmorgen fest. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizei in Mühlheim zu melden.

3. 31-Jähriger wehrt sich: Räuber geht leer aus - Obertshausen

(cb) Auf das Bargeld eines 31-Jährigen hatte es ein bislang unbekannter Täter am Montagabend abgesehen. Der Mann aus Obertshausen war gegen 22.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königsberger Straße (einstellige Hausnummern) unterwegs, als er aus einer etwa 15-köpfigen Personengruppe von einem Mann angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel mit diesem hielt ihm der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart eine Tierabwehrpistole ins Gesicht und forderte das Geld des Obertshäusers. Kurz darauf soll der Unbekannte dem Mann zweimal mit dem Tierabwehrspray ins Gesicht geschossen haben, wodurch der Angegriffene Augenreizungen erlitt. Dies nutzte der andere aus und versuchte, seinem Opfer die Bauchtasche zu entreißen. Der 31-Jährige wehrte sich jedoch, indem er um sich schlug und konnte schließlich den Angreifer abwehren. Dieser und die anderen Personen bestiegen anschließend zwei oder drei Fahrzeuge und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 nun um weitere Hinweise.

4. Zeugensuche: Quad Access Motor gestohlen - Neu-Isenburg

(cw) Unbekannte haben von Freitag (14.30 Uhr) auf Montag (6 Uhr) ein geparktes Quad Access Motor Co aus der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Ernst-Reuter-Straße (zweistellige Hausnummern) entwendet. An dem vierrädrigen Gefährt war ein OF-Kennzeichen angebracht. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Einbrecher erbeuten Schmuck aus Einfamilienhaus: Zeugen gesucht - Rodgau-Jügesheim

(as) Einbrecher waren in Rodgau zugange und erbeuteten Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Henri-Dunant-Straße (20er-Hausnummern) in Jügesheim. Zwischen Freitag (11.40 Uhr) und Montag (19 Uhr) drangen die Täter durch die Terrassentür im Erdgeschoss ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden anschließend mit diversen Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach 06.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell