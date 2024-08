Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter versucht zwei Autos zu öffnen; Rentner zahlte angebliche Kaution für Tochter: Polizei warnt vor Betrügern am Telefon und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Der seit Mittwochvormittag Vermisste 14-Jährige aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.

1. Zeugensuche: Geschädigte ertappt Mann in Wohnung - Großkrotzenburg

(cw) Ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße wurde am frühen Mittwochmorgen Ziel eines unbekannten Täters. Gegen 2.40 Uhr drang dieser offensichtlich über ein Fenster in eine Wohnung ein, durchsuchte diese und entwendete dabei eine Armbanduhr. Überrascht von der 87-jährigen Bewohnerin, die zwischenzeitlich aufwachte, setzte der etwa 1,80 Meter große, circa 20 - 30 Jahre alte Mann, der schwarz bekleidet war, Reizspray gegen die Dame ein und flüchtete anschließend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 06181-100-123.

2. Unfallflucht: Wer beschädigte den blauen Opel? - Maintal/Dörnigheim

(jm) Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in Höhe eines Bootsanlegers am Leinpfad. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 12.30 und 13.30 Uhr einen geparkten blauen Opel Mokka und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Anhand des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

3. Wer hat den Einbrecher gesehen und kann Hinweise geben? - Schöneck/ Kilianstädten

(cb) Mit einer Eisenstange hat ein bislang Unbekannter zwischen Samstag, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, versucht in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Der Einbrecher versuchte mehrfach mit brachialer Gewalt die Glasscheiben der Hauseingangstür an der Anschrift "Kleine Wingertstraße" im Bereich der einstelligen Hausnummern einzuschlagen, was jedoch misslang. Seine Eisenstange ließ der Ganove anschließend am Tatort zurück, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Das Fachkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

4. Unbekannter versucht zwei Autos zu öffnen - Biebergemünd/Neuwirtheim

(cb) Ein zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann mit Vollbart war Mittwochnacht, zwischen 2 und 3 Uhr, in der Karlsbader Straße und im Auweg (beides Mal im Bereich der einstelligen Hausnummern) unterwegs. Dort versuchte er durch Ziehen an der jeweiligen Fahrertür das Fahrzeug zu öffnen. Nachdem er feststellte, dass sowohl der Mini-Cooper als auch der BMW verschlossen waren, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann soll eine Basecap getragen haben und mit einem Langarmoberteil, einer langen Hose und Puma-Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Rentner zahlte angebliche Kaution für Tochter: Polizei warnt vor Betrügern am Telefon - Bad Orb

(jm) Schockanruf: Dreiste Betrüger riefen am Mittwoch bei einem Rentner aus Bad Orb an, gaben sich zunächst als vermeintliche Polizeibeamte und anschließend als Richter aus. Sie gaukelten ihm vor, dass seine Tochter nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Untersuchungshaft sei und nur gegen Zahlung einer Kaution freikäme. Mit dieser Geschichte schafften es die Täter, dass der Angerufene Geld sowie Gold in einen Umschlag steckte und gegen 18 Uhr an eine etwa 20 Jahre alte Abholerin mit korpulenter Statur übergab. Die 1,55 bis 1,65 Meter große Frau hatte ein rundes Gesicht sowie dunkelblonde Haare und trug ein dunkles Kleid. Die Ermittler bitten nun Anwohner oder Passanten, die im Bereich Altenbergstraße / An der Heppenmauer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei aufgrund der Ereignisse ein weiteres Mal vor Betrügern und gibt folgende Hinweise:

- Die Täter versuchen gezielt, durch schockierende Aussagen am Telefon eine Stresssituation bei den Opfern zu erzeugen. Meist wird angegeben, ein Bekannter oder Verwandter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer verursacht. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Legen Sie einfach auf!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

Offenbach, 08.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

