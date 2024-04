Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei resümiert Jubiläumsveranstaltung der "Time Warp"

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende fand erstmalig an zwei Veranstaltungstagen, von Freitagabend bis Sonntagmittag die international bekannte Technoveranstaltung "Time Warp" unter dem Motto des 30-jährigen Jubiläums auf dem Mannheimer Maimarktgelände statt.

An der Veranstaltung nahmen etwa 27.000 Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und weiterhin aus insgesamt 80 verschiedenen Ländern teil. In ihrem Höhepunkt erreichte die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Besucher etwa 17.000 Personen. Um die Sicherheit der Veranstaltung gewährleisten zu können, war das Polizeipräsidium Mannheim am gesamten Wochenende mit etwa 200 Polizistinnen und Polizisten rund um das Veranstaltungsgelände sowie auf den genutzten Anfahrtsrouten zusätzlich im Einsatz.

Auf dem Gelände war, wie auch in den Jahren zuvor, eine Polizeisonderwache eingerichtet, die während der gesamten Veranstaltung durchgängig besetzt war. Durch mobil und stationär eingesetzte Kräfte der Verkehrspolizei wurden an- und abreisende Gäste kontrolliert. Weiterhin wurden verdächtige Personen auf dem Veranstaltungsgelände, wie auch im näheren örtlichen Umfeld um das Maimarktgelände kontrolliert.

So wurden an dem gesamten Wochenende insgesamt 655 Fahrzeuge und 1.632 Personen kontrolliert. In der Bilanz erfassten die eingesetzten Beamten 449 Strafanzeigen. Davon erwarten 381 Personen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die eingesetzten Beamten stellten unterschiedlichste Betäubungsmittel sicher. Hierbei handelt es sich um Cannabis-Produkte, Kokain, Heroin, Amphetamin und Methamphetamin/Crystal sowie LSD und XTC. Der überwiegende Anteil der sichergestellten Drogen ist auf mehrere Kleinmengen zurückzuführen. Deutlich war, dass bei der diesjährigen Veranstaltung ein höherer Anteil chemischer Drogen festgestellt wurde. Insbesondere erhöhte sich der Besitz von LSD und XTC im Vergleich zu den Vorjahren.

Insgesamt müssen sich nur wenige Verkehrsteilnehmer für eine Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit in Bezug auf das Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr verantworten, wenn man die Anzahl in Relation mit der Besucherzahl setzt. Den Fahrzeugführern wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

Vor Ort behandelte der Rettungsdienst insgesamt 172 Personen, von denen 18 Personen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die meisten medizinischen Interventionen resultierten aus Intoxikationen.

Über die speziell eingerichtete Hotline des Veranstalters gingen mehrere Beschwerden wegen Lärmbelästigung ein. Trotz der durchgeführten Messungen durch einen beauftragten Ingenieur konnte jedoch kein Grund zur Beanstandung festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell