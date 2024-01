Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeilicher Einsatz am Sportgymnasium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 10.01.2024 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg um 07:32 Uhr vom Sportgymnasium Neubrandenburg mitgeteilt, dass dort über Nacht eine Bombendrohung via E-Mail eingegangen war. Die Schulleitung veranlasste daraufhin selbstständig die Evakuierung des Gebäudes, hierbei wurden sämtliche ca. 540 Schüler sowie das gesamte Personal in das Jahnsportforum verbracht.

Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes des Polizeihauptreviers Neubrandenburg erfolgte eine Kontrolle der Schule, die Hinzuziehung eines Sprengstoffspürhundes sowie eine Beurteilung des Inhaltes und des Absenders der Drohmail auf Ernsthaftigkeit. Im Ergebnis konnte diese verneint werden, auch wurden keine Auffälligkeiten am oder im Schulgebäude festgestellt. Aufgrund dessen wurde der Einsatz um 10:16 Uhr ohne relevante Zwischenfälle beendet.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§126 Abs. 1 StGB) wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell