Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizeiermittlungen einmal andersrum Gesucht werden diesmal Geschädigte und Zeugen

Lindlar (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Klausener Straße in Lindlar suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats Wipperfürth derzeit nach dem geschädigten Fahrzeug und einer Zeugin.

Ein 86 Jahre alter Mann aus Marienheide war am Donnerstagnachmittag (14. März) mit seinem grauen VW auf der Klausener Straße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen gestoßen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort. Eine Zeugin, die sich zwei Autos weiter dahinter befand, hörte das Geräusch des Anstoßes und beobachtete die Unfallflucht. Sie merkte sich das Kennzeichen und meldete den Unfall später der Polizei. Dabei gab sie auch den Hinweis, dass auch die Fahrerin vor ihr, den Unfall bemerkt hatte. Denn die Fahrerin blieb kurz an der Unfallstelle stehen und machte den Anschein, als würde sie ein Foto von dem geparkten Wagen machen.

Anhand des Kennzeichens und der Personenbeschreibung der 34-jährigen Zeugin, gelang es der Polizei den flüchtigen Unfallfahrer zu ermitteln. Es handelte sich um einen 86-jährigen Mann aus Marienheide.

Um den Vorgang abzuschließen, ist die Polizei jetzt noch auf der Suche nach dem geschädigten Fahrzeug. Dabei soll es sich um ein Auto mit abgeschrägtem Heckbereich (möglicherweise Kombi oder Schräghecklimousine) handeln.

Die Polizei bittet die Fahrerin, die sich unmittelbar hinter dem Unfallfahrer befand und ggf. Fotos gemacht hat, sich umgehend als Zeugin bei der Polizei zu melden.

Auch der Halter / Fahrer des geschädigten Fahrzeugs oder Hinweise dazu, nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell