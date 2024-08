Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wurde der Porsche in Brand gesteckt?; Unfall mit Linienbus: Verursacherin flüchtet; Brand einer Lagerhalle verursacht hohen Schaden und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Diebe auf Baustelle unterwegs - Offenbach

(jm) Diebe waren am Donnerstagabend in der Oberen Grenzstraße auf einer Baustelle im Bereich der 160er-Hausnummern zugange. Zwischen 22.15 und 22.30 Uhr brachen die Täter zwei Container auf. Noch unklar ist, ob die Unbekannten etwas gestohlen haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen sahen zwei verdächtige Personen, die jeweils eine Kappe trugen. Diese fuhren mit einem weißen Sprinter davon. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Wurde der Porsche in Brand gesteckt? - Mühlheim

(cb) War es Brandstiftung oder gibt es eine andere Ursache für den Vollbrand eines Porsche? Diese Frage müssen nun die Brandermittler klären. Der Porsche war in der Mühlstraße (10er Hausnummern) abgeparkt, als ein Anwohner gegen 00.20 Uhr den Brand des Fahrzeuges bemerkte. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Cayenne bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, griff zuvor jedoch vom SUV auf das benachbarte Mehrfamilienhaus über und verursachte dadurch einen Schaden an der Hausfassade. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwas mehr als 100.000 Euro. Die Brandermittler nehmen Zeugenhinweis unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Achtung: Zweiraddiebe unterwegs - Langen

(cb) Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West ermitteln derzeit in mehreren Fällen bezüglich des vollendeten oder des versuchten Diebstahls von Kleinkrafträdern. Die Zweiraddiebe waren zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Südlichen Ringstraße, der Annastraße, Steubenstraße, Friedensstraße sowie in der Margaretenstraße unterwegs. Bislang liegen den Ermittlern fünf Diebstähle von Mopeds vor, wobei die Täter das Lenkrad- oder Felgenschloss überwanden und vermutlich den Roller kurzgeschlossen haben und mit diesem anschließend flüchteten. Bei einem weiteren Roller haben die Diebe die vordere Verkleidung verbogen und versucht, den Roller kurzzuschließen was aber misslang. Wie hoch der jeweilige Schaden ist, bedarf der weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte telefonisch mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06103 9030-0 in Verbindung.

4. Unfall mit Linienbus: Verursacherin flüchtet - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vorletzten Donnerstag (1. August) auf der Kreisstraße 171 in der Solmischen-Weiher-Straße / Taunusstraße ereignet hat, bittet die Polizei um weitere Hinweise zu der Verursacherin. Kurz vor 16 Uhr war ein grüner Linienbus auf der Kreisstraße in südliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung Solmische-Weiher-Straße / Taunusstraße missachtete offenbar eine ältere Dame mit weißen schulterlangen Haaren die Vorfahrt des Linienbusses und touchierte diesen. Die Verursacherin, die eine Brille trug, hielt zunächst kurz am rechten Fahrbahnrand an und fuhr anschließend in westliche Richtung davon, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es um einen Kleinwagen der Marke "Renault" mit OF - Kennzeichen gehandelt haben. Am Mercedes Citario entstand auf der linken hinteren Seite ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

5. Brand einer Lagerhalle verursacht hohen Schaden - Hainburg

(cb) Der Brand einer Lagerhalle in der Offenbacher Landstraße (100er Hausnummern) verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa einer Million Euro. Am Donnerstagnachmittag bemerkte ein Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen lagerten in der Halle Paletten, welche aus bislang unbekannten Gründen in Brand gerieten. Das Feuer griff schnell auf das Dach der etwa 9.000 Quadratmeter fassenden Lagerhalle über. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort, konnte das Feuer eindämmen und schließlich löschen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Brandursachenermittler zum derzeitigen Zeitpunkt von einem technischer Defekt aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09 8098-1234 zu melden.

Offenbach 09.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell