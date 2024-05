Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Vermehrter Diebstahl von Außenbordmotoren

Hagnau am Bodensee (ots)

Über die Pfingstfeiertage kam es in Hagnau am Bodensee zum Diebstahl von sechs Außenbordmotoren. Dies möchte die Wasserschutzpolizei zum Anlass nehmen Bootseignerinnen und Bootseignern auf präventive Maßnahmen zur Sicherung der Motoren hinzuweisen. Die Wasserschutzpolizei empfiehlt die aufwendige mechanische Sicherung des Motors an der Spiegelplatte des Boots. Damit wird eine unbefugte Demontage erschwert und zeitlich verzögert. Das schreckt Diebe ab. Zudem sollten die Individualnummern gut sichtbar an dem Motorengehäuse eingraviert sein. Auch empfiehlt sich eine Codierung mit künstlicher DNA und ein mit Bedacht gewählter Liegeplatz.

