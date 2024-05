Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Sucheinsatz nach vermisstem Mann vorerst beendet - Zeugenaufruf

Friedrichshafen (ots)

Der heutige Sucheinsatz nach dem vermissten 23-jährigen wird im Laufe des Nachmittags, 22.05.2024, beendet. Am heutigen Tage waren nochmals der Polizeihubschrauber und Drohnen im Einsatz. Zudem erfolgte die Absuche des Uferbereichs zu Fuß. Der Vermisste konnte dabei noch nicht aufgefunden werden. Die Wasserschutzpolizeisation Friedrichshafen ermittelt weiter in dem Fall. Zeuginnen und Zeugen, die am Pfingstmontag (20. Mai 2024) im Bereich des Moleturms unterwegs waren und den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 2893-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell