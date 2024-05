Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Verletzte Person durch Propeller eines Außenbordermotors - 78467 Konstanz

Konstanz

Göppingen (ots)

78467 Konstanz, Konstanz / Seerhein Konstanz, Neue Rheinbrücke

Am Montag, den 20.05.2024 gegen 18.00 Uhr fuhr der Schiffsführer eines Schlauchbootes mit Motor den Seerhein entlang und überholte ein weiteres in gleicher Richtung fahrendes Motorboot. Aufgrund des hierdurch entstandenen üblichen Seegangs, geriet das Schlauchboot ins Wanken. Der Schiffsführer, verlor das Gleichgewicht und kippte über den Bug ins Wasser. Bei dem Sturz geriet er vermutlich an den Propeller seines Außenbordmotors und erlitt Schnittwunden am Arm. Die Besatzung des zuvor überholten Motorbootes erkannte die Notlage und rettete den Verletzten auf ihr Boot. Hier wurde der Verletzte durch die Besatzung erstversorgt. Ein aufmerksames Mitglied, eines in der Nähe befindlichen Angelsportvereins, beobachtete die Situation von Land aus und eilte mit seinem Motorboot ebenfalls zur Hilfe, um das Schlauchboot des Verletzten abzuschleppen. An Land wurde der Verletzte dem bereits verständigten Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizeistation Konstanz übernommen.

