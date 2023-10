POL-MFR: (1263) Rechtsextreme Schmiererei an Zeppelintribüne - Zeugenaufruf

Stein (ots) - Am Montagmorgen (30.10.2023) beschädigten Unbekannte einen abgestellten Roller in Stein (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der schwarze Roller der Marke Peugeot war im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 11:50 Uhr am Fahrbahnrand in der Sommerstraße abgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das Fahrzeug mutwillig umgeworfen hat, wodurch ein Schaden von rund 400 Euro ...

