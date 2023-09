Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230929 - 1104 Frankfurt - Eschersheim: Kunst, die sich nicht auszahlt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Durch einen Hinweis eines Zeugen konnten am Donnerstag, den 28.09.2023 um 21:30 Uhr vier Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen werden.

Der Zeuge befand sich in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle "Am Lindenbaum" in der Eschersheimer Landstraße 478. Er sah wie mehrere Personen den U-Bahn-Abgang am Lindenbaum herunterliefen. Anschließend nahm er das Schütteln einer Spraydose und Sprühgeräusche wahr und rief sodann die Polizei. Kurz darauf trafen die Polizeibeamten an der U-Bahn-Unterführung ein und konnten vier junge Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren vorfinden. Diese nahmen die Polizeibeamten fest. Weiter konnte ein frischer Schriftzug an der dortigen Wand festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der Personen konnten unter anderem diverse Sprayutensilien, sowie Farbanhaftungen an den Händen bei allen vieren aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen entlassen.

