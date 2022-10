PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Fußgängerin von Pkw angefahren +++Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung +++

Limburg (ots)

1.

Elsoffer Straße in 35794 Mengerskirchen Freitag, 07.10.2022. 14:45 Uhr

Zur Unfallzeit überquerte eine 76-jährige Fußgängerin die Elsoffer Straße in Mengerskirchen. Zur gleichen Zeit setzte ein 24-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod mit seinem Pkw Renault von dem Parkplatz einer Sparkasse in der Elsoffer Straße zurück. Vermutlich übersah der Fahrer hierbei die Fußgängerin, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin kam. Die Fußgängerin stürzte infolge des Anstoßes zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

2.

Rathausstraße in 65604 Elz Freitag, 07.10.2022 14:40 Uhr

Einer Streife der Polizeistation Limburg war am vergangenen Freitag in der Rathausstraße in Elz ein Rollerfahrer aufgefallen, sodass sich die Beamten zu einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug entschlossen. Hierbei stellten sie fest, dass der 16-jährige Fahrer aus Elz nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, die zum Führen des Fahrzeuges erforderlich ist ist. Zudem war das an dem Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben, an dem es angebracht war. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell