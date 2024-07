FW-RE: Brennender Sattelauflieger/keine Verletzten

Recklinghausen (ots) - Am Samstagvormittag (15. Juni 2024) kam es in Recklinghausen zu einem Zimmerbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 11:02 Uhr mit dem Stichwort "Wohnungsbrand" zum Westring alarmiert. Aufgrund weiterer Erkenntnisse in der Notrufabfrage durch die Leitstelle wurde das Alarmstichwort durch den Einsatzleiter noch auf der Anfahrt auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr erhöht", um weitere Kräfte zur Einsatzstelle nachzuführen. ...

