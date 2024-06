FW-RE: Zimmerbrand am Samstag

Recklinghausen (ots) - Am Samstagabend (08. Juni 2024) kam es in Recklinghausen-Suderwich zum Brand einer Gartenlaube. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 21:40 Uhr zur Langobardenstraße in den Stadtteil Suderwich alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr stand eine circa fünf mal fünf Meter große Gartenlaube in Vollbrand. Der Brandrauch zog in Richtung der Wohnhäuser. Durch ...

