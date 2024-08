Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ohne Führerschein und mit zwei offenen Haftbefehlen unterwegs; Vorfahrt genommen und geflüchtet: Wer kann Hinweise geben?; Lenksystem aus Traktor ausgebaut und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ohne Führerschein und mit zwei offenen Haftbefehlen unterwegs - Gemarkung Offenbach / Autobahn 3 / Parkplatz Hainbach-Nord

(cw) Einer Zivilstreife der Operativen Einheit Bundesautobahn fiel am Freitagmittag ein VW-T-Roc auf, dessen Fahrzeugführer offensichtlich ein Handy hinter dem Steuer nutzte. Um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden, entschlossen sich die Fahnder, den Kraftfahrer zu kontrollieren und lotsten ihn gegen 12.10 Uhr auf den Parkplatz Hainbach-Nord (Autobahn 3). Bei der anschließenden Kontrolle soll der 59-Jährige einen montenegrinischen Führerschein vorgezeigt haben, welcher in der Vergangenheit hätte umgeschrieben werden müssen. Dies sei jedoch ausgeblieben, weshalb der Führerschein keine Gültigkeit habe und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt wurde. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass gegen den VW-Lenker noch zwei offene Haftbefehle bestanden. Die Vollstreckung der Haftbefehle war mit einer Zahlung abwendbar. Der Dreieicher ist nun zwar wieder auf freiem Fuß, muss sich jedoch nun wegen des Handyverstoßes und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

2. Vorfahrt genommen und geflüchtet: Wer kann Hinweise geben? - Mühlheim am Main

(cw) Die Polizei sucht einen flüchtigen Lkw-Fahrer und weitere Zeugen nach einem Unfall am Freitagmorgen im Kreuzungsbereich Offenbacher Straße / Friedensstraße. Ein 50-jähriger Motorrad-Fahrer befuhr die Offenbacher Straße in Richtung Offenbacher Stadtgebiet. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer befuhr die Friedensstraße in Richtung Offenbacher Straße und bog in diese ein. Hierbei missachtete dieser offensichtlich die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Der 50-jährige Mühlheimer musste mit seinem Gefährt dadurch so stark abbremsen, dass er stürzte. Zwar kam es zu keinem Zusammenstoß, dennoch fuhr der Fahrer des blauen Lasters davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Gestürzte wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 550 Euro. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

3. Radfahrerin bei Unfallflucht schwer verletzt - Dietzenbach

(jm) Nachdem eine 61-jährige Radfahrerin am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Babenhäuser Straße schwere Verletzungen davontrug, sucht die Polizei nach der beteiligten Unfallverursacherin sowie nach Zeugen. Gegen 12.20 Uhr fuhr eine Unbekannte von einem Grundstück in Höhe einer Gaststätte im Bereich der 20er-Hausnummern auf die Babenhäuser Straße ein. Offenbar übersah sie dabei die auf der Straße fahrende und vorfahrtsberechtige Radlerin. Die Zweiradfahrerin musste ausweichen, kollidierte vermutlich mit dem Bordstein und stürzte daraufhin. Hierbei erlitt sie Verletzungen am Unterschenkel und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098- 5699 bei den Unfallfluchtermittlern.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel? - Rodgau/ Nieder-Roden

(jm) Wer brachte den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe einer geparkten grauen Mercedes A-Klasse an? Diese Frage beschäftigt die Polizei in Heusenstamm im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich bereits am vorletzten Samstag (3. August), gegen 10.10 Uhr, in der Ober-Rodener Straße (90er-Hausnummern) ereignete. Dabei entstand etwa 1.500 Sachschaden auf der linken Seite des Mercedes. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine bislang unbekannte Passantin den Unfall ebenfalls beobachtet und die mutmaßliche Fahrerin darauf aufmerksam gemacht haben. Die Polizei bittet nun den unbekannten Hinweisgeber sowie die Passantin und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

5. Lenksystem aus Traktor ausgebaut - Rödermark/ Ober-Roden

(cb) Dreiste Langfinger gelangten am Sonntag, zwischen 1.20 und 2.30 Uhr, auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Anschrift "Zum Herrnacker", bauten aus zwei abgestellten Traktoren die Antennen sowie ein Lenksystem aus und flüchteten. Sie verursachten dadurch einen Schaden von etwa 16.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Einbrecher stahl Motoröl - Rödermark/Urberach

(jm) Einbrecher waren in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Urberach in der Konrad-Adenauer-Straße im Bereich der 70er-Hausnummern unterwegs und versuchten in zwei Gewerbeobjekte einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte zwischen 1.40 und 4 Uhr ein Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle einzudringen, was ihm jedoch misslang. Daraufhin hebelte er die Schlösser von mehreren Rollcontainern auf dem dortigen Tankstellengelände auf und stahl etliche Flaschen Motoröl. Zum Abtransport soll der Unbekannte einen Einkaufswagen genutzt haben. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es unweit des Tatortes in einem nahegelegenen Imbisswagen. In der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, haben Unbekannte versucht die Tür zum Lagerraum des Wagens aufzuhebeln, jedoch gelangten sie nicht ins Innere. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

7. Wer fuhr gegen den schwarzen Mercedes? - Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Rodgaustraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einer schwarzen Mercedes C-Klasse. Diese war in Höhe eines Besucherparkplatzes einer Klinik abgestellt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 10 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere Stoßstange des am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt telefonisch unter 06182 8930-0 entgegen.

8. Mazda angedotzt und geflüchtet - Seligenstadt

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher dotzte am Freitagnachmittag einen grauen Mazda an, der in der Kellereigasse parkte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen Mazda 3 gegen 14 Uhr ab und musste eineinhalb Stunden später Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte der Unfallbeteiligte beim Ein- oder Ausparken den Wagen und verursachte dadurch ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

9. Wäschetrockner in Mehrfamilienhaus löst vermutlich Brand aus - Hainburg

(cb) Ein technischer Defekt eines Wäschetrockneres in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße (30er Hausnummern) in Hainburg ist vermutlich die Ursache eines Brandes vom Freitagabend. In der Wohnung im 1.Obergeschoss schaltete gegen 22 Uhr eine 42-jährige Mieterin ihren Trockner ein. Bereits wenige Minuten später stellte sie eine Rauchentwicklung im Bereich des Haushaltsgerätes fest, erste Flammen waren im Inneren sichtbar. Die Hainburgerin verständigte sofort die Feuerwehr. Diese konnte bei ihrem Eintreffen das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen verhindern, jedoch brannte die Wohnung der Trocknerbesitzerin vollständig aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in dem sieben-geschossigen Mehrfamilienhaus mussten alle Hausbewohner ihre Wohnungen bis zur Freigabe durch die Feuerwehr am nächsten Tag verlassen. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf etwa 180.000 Euro geschätzt.

Offenbach 12.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

