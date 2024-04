POL-LWL: Koniferenhecke durch Feuer zerstört - Polizei warnt vor unsachgemäßer Benutzung von Unkrautvernichtern

Plau/Lübz/Goldberg (ots) - In den Regionen Plau, Lübz und Goldberg registrierte die Polizei in den Monaten März und April dieses Jahres bislang 11 Taschendiebstähle in Lebensmittelgeschäften. Dabei wurden Geldbörsen gestohlen, in denen sich persönliche Papiere der Opfer und Bargeld befanden. In Einzelfällen ...

mehr