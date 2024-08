Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen von Roadpol; Mutmaßlicher Funkenflug löst Dachstuhlbrand aus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen von Roadpol - Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessens

(cb) ROADPOL, was ist das? ROADPOL ist ein Netzwerk europäischer Polizeibehörden, die gezielte nationale Aktionen zur Durchsetzung der Verkehrsregeln koordinieren und durchführen. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten. In Rahmen der Aktionswoche "Roadpol Speed" wurden in der zurückliegenden Woche mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich des Dienstgebietes des Polizeipräsidiums Südosthessen durchgeführt. Hierbei kontrollierten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fast 2.700 Fahrzeuge, etwa 30 Prozent dieser verstießen gegen die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit. So führten die Ordnungshüter am Freitag auf der Bundesautobahn 661 am dortigen Ausbauende in Egelsbach eine solche Kontrolle durch. In den Vormittagsstunden postierten sich die Ordnungshüter mit ihrer Messstelle im Bereich des Tempo-70-Abschnitts und zogen die Verkehrsteilnehmer heraus, die zu schnell unterwegs gewesen sind. Insgesamt passierten 1.657 Fahrzeuge die Geschwindigkeitskontrollstelle, wovon 163 Geschwindigkeitsverstöße begangen wurden. Auf 67 von ihnen kommt nun eine Ordnungswidrigkeit zu, ein Bußgeld erwarten 87 Verkehrssünder und auf neun Fahrerinnen und Fahrer dürfte ein Fahrverbot zukommen. Das schnellste Fahrzeug passierte diese Messstelle mit 133 Stundenkilometern. Den Fahrer erwartet nun eine Sanktion in Höhe von 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg, außerdem wird er seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen. Der Fahrerin eines Audi wurde die Weiterfahrt untersagt, da die Reifen ihres Wagens bis auf die Karkasse abgefahren waren.

2. Zeugensuche: Diebe stahlen Pedelecs - Offenbach am Main

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Montag zwei Pedelecs vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Birkenlohrstraße. Zwischen 21 und 6.45 Uhr gelangten die Täter in den Hinterhof. Sie nahmen die beiden mit jeweils einem Schloss gesicherten und an einen Fahrradständer beziehungsweise an einem Geländer angeschlossene Zweiräder mit. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100

3. Böller auf Auto geworfen: Fahrzeuginsassen verletzt - Neu-Isenburg

(cb) Böller aus einem Hochhaus werfen ist gefährlich! Am Sonntagnachmittag parkte ein 27-Jähriger gerade seinen grauen Suzuki in der Richard-Wagner-Straße (40er Hausnummern) als bislang Unbekannte einen Böller auf sein Auto warfen. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Knallkörper kurz nach 15 Uhr aus dem naheliegenden Hochhaus geworfen. Ob gezielt oder aus Versehen, der Böller landete auf dem Fahrzeugheck und explodierte. Durch die laute Explosion erlitten die Fahrzeuginsassen einen Schock. Zudem beschädigte der explodierte Sprengkörper das Fahrzeugheck. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Polizei in Neu-Isenburg.

4. Unfallflucht auf Friedhofsgelände: Wer hat etwas gesehen? - Langen

(cw) Ein beschädigtes Grab, eine beschädigte Hecke und etwa 4.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich von Sonntag auf Montag auf dem Friedhofsgelände in der Friedhofstraße ereignete. Nach ersten Ermittlungen lenkte der Verursacher aus bislang unbekannten Gründen im Zeitraum zwischen 12.20 Uhr und 12 Uhr des Folgetags das Fahrzeug vom Parkplatz durch die Hecke und beschädigte den Grabstein eines Grabes, um dann unerlaubt von der Unfallstelle zu flüchten. Die Polizei stellte an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile eines Mercedes sicher. Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, der meldet sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

5. Mutmaßlicher Funkenflug löst Dachstuhlbrand aus - Mühlheim am Main

(cb) Vermutlich verursachte ein Funke das Feuer im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses im Offenbacher Weg in Mühlheim am Montagmittag. Ein Handwerker war gegen 14.10 Uhr mit Flexarbeiten an einem Metallrohr beschäftigt, als mutmaßlich ein Funke ins Dachgebälk flog und dieses entzündete. Der Mann informierte umgehend die Feuerwehr, diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Wohnung im 1. Obergeschoss ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

