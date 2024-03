Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand zweier Wohnwägen

Mayen (ots)

Am 12.03.2024, um 02.25 Uhr wurde der Brand zweier Wohnwägen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Aktienstraße in Mendig gemeldet. Beide Wohnwägen wurden ersten Ermittlungen zufolge bereits seit mehreren Monaten nicht mehr genutzt; eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf ein Gebäude bestand ebenfalls nicht. Obwohl der Brand durch die Feuerwehr der VG Mendig gelöscht werden konnte, wurden beide Wohnwägen durch das Feuer komplett zerstört; es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch unklar - die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell