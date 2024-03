Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Neuer stellvertretender Leiter der PI Adenau

Bild-Infos

Download

Adenau (ots)

Frank Neuerburg heißt der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Adenau. Der 48-jährige Polizeihauptkommissar folgt Armin Rausch, der seinerseits die stellvertretende Leitung der PI Remagen übernommen hat. Nach Stationen in Mainz, Enkenbach-Alsenborn, Mayen und zuletzt in Koblenz kehrt der in Mayen wohnende Neuerburg zurück in die Eifel. In dem neuen Dienstgebiet ist er mitverantwortlich für über 26.000 Einwohner und einer Fläche von fast 480 Quadratkilometern. Neben dem Ahrtal zählt insbesondere der Nürburgring und die dortigen Veranstaltungen zu den Besonderheiten der PI Adenau. Neuerburg: "Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie auf die Region und ihre Menschen." In einer kleinen feierlichen Runde begrüßten der Leiter der Polizeidirektion Mayen Ralf Durben, der Vorsitzende des örtlichen Personalrates Pascal Rowald und der Leiter der PI Adenau Heiko Schmitz die neue Führungskraft.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell