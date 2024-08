Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 14. August 2024 Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung - Sinntal

(cb) Am vergangenen Freitag, gegen 23.45 Uhr, kam es im Sinntaler Ortsteil Sterbfritz zu dem Brand eines leerstehenden Ärztehauses (wir berichteten). Im Zuge der Ermittlungen, die aktuell wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung geführt werden, konnten die Beamten noch am Samstag in unmittelbarer Nähe einen 28 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Da die strafprozessualen Voraussetzungen für die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehl nicht vorlagen, wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern bis dato weiterhin an.

