Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wird zu Hause überfallen

Porta Westfalica (ots)

(TB) In seinem Haus in der Straße "Buchenkamp" in Hausberge wurde in den Abendstunden des Freitags ein 47-Jähriger das Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter erbeuteten Münzen und Schmuck. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge klingelten zwei bisher Unbekannte gegen 21:00 Uhr an der Haustür des Anwesens. Nachdem der zu Hause alleine aufhältige Portaner die Haustür öffnete, überwältigen ihn die beiden Räuber unmittelbar. Sie zogen einen blickdichten Sack über seinen Kopf und verbrachten ihn in die Küche, wo sie ihn fixierten. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Hier stießen sie auf einen Tresor. Unter Anwendung körperlicher Gewalt gegen ihr Opfer gelang es ihnen an den Schlüssel des Tresors zu gelangen. Daraus entwendeten sie Münzen und Schmuck. Anschließend verließen sie auf unbekanntem Wege das Grundstück. Nach einiger Zeit konnte sich der Überfallene befreien und die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Ein Täter wurde bei einer Größe zwischen 185 und 195 Zentimetern als kräftig und muskulös beschrieben. Der zweite Räuber war bei normaler Statur rund 170 Zentimeter groß. Sie sprachen mit osteuropäischem Akzent. Beide waren bekleidet mit schwarzen Pullovern, Arbeitshosen und Ski-Masken.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich die mutmaßlichen Täter unter Umständen bereits am Donnerstagabend auf dem Grundstück des Opfers aufgehalten haben. Daher interessiert es die Ermittler, ob Anwohner in den vergangenen Tagen im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Polizei in Minden.

