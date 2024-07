Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß beim Abbiegen

Rahden (ots)

(TB) Auf der Straße "Am Herrenteich" in Höhe der Straße "Auf der Gräfte" stießen am Sonntagvormittag zwei Autos zusammen. Alle fünf Fahrzeuginsassen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Demnach befuhr ein Rahdener mit seinem Ford Mondeo gegen 10:30 Uhr die Straße "Am Herrenteich" in Richtung Osnabrücker Straße. In Höhe der Straße "Auf der Gräfte" wollte er in diese nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Honda Jazz, an dessen Steuer eine 31-jährige Espelkamperin saß. Durch die Wucht der Kollision zogen sich die beiden Fahrer sowie die Mitfahrer des Jazz (3 und 6) und die Beifahrerin (43) des Mondeo leichte Verletzungen zu. Sie wurden mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke sowie dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

