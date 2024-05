POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Fahren unter Einfluss

Cuxhaven (ots) - Stotel/Hagen - BAB 27 Am Sonntag, den 12.05.2024 wurde um 04:50 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der Autobahn (A27) gemeldet. Demnach befuhr ein 29-Jähriger mit seinem grauen Pkw der Marke VW die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven zeitweise in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung Bremen. Der Vorfall hat sich im Bereich der Anschlussstellen Stotel und Hagen im Bremischen ...

mehr