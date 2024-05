POL-CUX: Umfangreiche Personensuche in Altenwalde - Feuerwehr, Mantrailer-Hunde und Polizeidrohne können an Demenz erkrankte, 93-jährige Frau nach mehrstündiger Suche in einem Feldweg auffinden auffinden

Polizeiinspektion Cuxhaven

Umfangreiche Personensuche in Altenwalde - Feuerwehr, Mantrailer-Hunde und Polizeidrohne können an Demenz erkrankte, 93-jährige Frau nach mehrstündiger Suche in einem Feldweg auffinden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenwalde. Am gestrigen Samstag (11.05.2024) kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr zu einer umfangreichen Personensuche in Altenwalde. Ein 83-jähriger Altenwalder hatte seine 93-jährige, schwer an Demenz erkrankte Ehefrau als vermisst gemeldet.

Eine umfangreiche Suche durch Polizei, Feuerwehr und Mantrailer-Hunde führte zunächst nicht zum Auffinden der Person.

Mit Hilfe einer Polizeidrohne konnte die vermisste Frau schließlich auf einem Feldweg liegend aufgefunden werden. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

