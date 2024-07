POL-MI: Kradfahrer verliert Kontrolle über sein Motorrad

Rahden (ots) - (TB) Auf der Straße "Am Herrenteich" in Höhe der Straße "Auf der Gräfte" stießen am Sonntagvormittag zwei Autos zusammen. Alle fünf Fahrzeuginsassen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Demnach befuhr ein Rahdener mit seinem Ford Mondeo gegen 10:30 Uhr die Straße "Am Herrenteich" in Richtung Osnabrücker Straße. In Höhe der Straße "Auf der Gräfte" wollte er in diese nach links abbiegen. ...

mehr