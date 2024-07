Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 30-Jähriger nach Einbruchsversuch in Heyden gestellt

Mönchengladbach (ots)

An der Gasstraße im Stadtteil Heyden hat die Polizei am Sonntagmorgen, 28. Juli, einen 30-Jährigen gestellt, der zuvor versucht hatte, einen Einbruch in ein Reihenhaus zu verüben. Bei seiner Festnahme leistete der Verdächtige Widerstand gegen die Polizeimaßnahmen und verletzte eine Beamtin durch einen Tritt.

Zeugenaussagen zufolge hatte der 30-Jährige die Klingel eines Hauses an der Gasstraße betätigt, in dem sich zu dem Zeitpunkt drei Frauen befanden. In der Erwartung, dass ein Bewohner des Hauses geklingelt hatte, öffneten sie die Tür und sahen sich plötzlich einem fremden Mann gegenüber, der sofort aggressiv auf sie losging. Er schubste und schlug eine der Frauen. Schließlich lief er wieder hinaus auf die Straße und versuchte dort, in ein haltendes Auto einzusteigen. Gäste aus einem nahegelegenen Lokal, die auf die Rufe der Frauen aufmerksam geworden waren, eilten hinzu und auch ein Polizist, der sich in seiner Freizeit befand, kam hinzu. Gemeinsam überwältigten sie den 30-Jährigen und hielten ihn fest, bis hinzugerufene Polizeibeamte ihn übernahmen. Diese nahmen den Verdächtigen mit zur Polizeiwache. Beim Transport dorthin sperrte er sich und leistete Widerstand gegen die Festnahme. Hierbei versetzte er einer Polizeibeamtin einen Tritt und verletzte sie dadurch leicht.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen ein. Er wird nicht nur des versuchten Einbruchs in das Haus verdächtigt, sondern auch, zuvor in eine angrenzende Garage eingebrochen zu sein. Des Weiteren wird wegen Körperverletzung und wegen Widerstands gegen die Polizeibeamten gegen ihn ermittelt. (jn)

