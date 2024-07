POL-MG: Einbruch in Ohler - Tipps für die Urlaubszeit

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagabend, 25. Juli, hat ein 38-Jähriger in einem VW Golf versucht, sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen. Seine Flucht durch die Ortsteile Odenkirchen und Geistenbeck endete, als er mit anderen Pkw zusammenstieß. Hierbei wurde niemand verletzt. Gegen 22 Uhr fiel Polizeibeamten in einem Zivilfahrzeug eine verdächtige Person an der Kölner Straße in Odenkirchen ...

