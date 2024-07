Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 34-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, 25. Juli, ist ein Tatverdächtiger (34) in das Führerhaus eines geparkten Lkw eingedrungen und entwendete das Handy des Fahrers (64). Als dieser ihn daran hindern wollte, schlug der Mann ihm ins Gesicht. Ein Streifenteam stellte den Tatverdächtigen, gegen den ein Haftrichter am Nachmittag die U-Haft anordnete.

Gegen 7.40 Uhr traf ein Streifenteam an der Erzbergerstraße in der Gladbacher Innenstadt ein, nachdem ein Zeuge dort einen räuberischen Diebstahl beobachtet und den Notruf gewählt hatte. Vor Ort stellten die Beamten einen 64-jährigen Lkw-Fahrer mit Verletzungen im Gesicht fest, der einen 34-jährigen Mann verfolgte.

Den Aussagen des Geschädigten und des Zeugen zufolge war der Tatverdächtige ins Führerhaus eines Lkw eingedrungen, während sich der Fahrer gerade an der Ladefläche befand. Als der 64-Jährige bemerkte, dass der Mann sein Handy und das Navigationsgerät an sich gebracht hatte, habe er ihn aufhalten wollen. Der 34-Jährige habe ihn daraufhin mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Rettungskräfte brachten den Geschädigten in ein Krankenhaus, wo man ihn ambulant behandelte.

Den Tatverdächtigen nahmen die Polizeibeamten vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort entnahm ein Arzt zwei Blutproben, nachdem Vortests auf Alkohol und Betäubungsmittel bei dem 34-Jährigen positiv angeschlagen hatten. Die Kriminalpolizei nahm sich des Falles an und prüfte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft infrage kommende Haftgründe gegen den Mann, der polizeilich bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist.

Am Nachmittag führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Dieser entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und ordnete die Untersuchungshaft an. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell