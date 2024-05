Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Zeugensuche nach Verdacht auf Kraftfahrzeugrennen

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 11. Juni 2023, hat sich der 35-jährige Fahrer eines beigen Alfas (Romeo) gegen 19 Uhr einer Polizeikontrolle im Bereich der Viersener Straße / Steinmetzstraße entzogen. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Während der Fahrt missachtete der Fahrer fortwährend Verkehrsregeln.

Durch weitere Ermittlungen und aufgrund eines Gutachtens erhärtete sich im Nachgang der Verdacht, dass es durch die damalige Fahrweise des 35-Jährigen zu einer konkreten Gefährdung mehrerer Passanten gekommen sein könnte.

Demnach bog der 35-Jährige von der Steinmetzstraße kommend mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Sittardstraße ab. In dem Moment soll es möglicherweise zu einer Gefährdung von zwei Männern in Begleitung eines Kindes gekommen sein, die die Straße überqueren wollten. Die Gruppe soll sich durch einen Sprung auf den Bürgersteig vor dem heranfahrenden Auto in Sicherheit gebracht haben. Dabei soll das Kind hingefallen sein.

Die Ermittler bitten Zeugen, die zur Tatzeit in dem Bereich eine Gefährdung von Passanten beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. Insbesondere bittet die Polizei die beiden Männer, die in Begleitung des Kindes gewesen sein sollen, sich als Zeugen zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell