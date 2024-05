POL-MG: Auseinandersetzung in Rheydt | 31-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Montag, 27. Mai, gegen 11.25 Uhr an einem Unfall auf der Reitbahnstraße beteiligt gewesen ist. Eine 43-jährige Frau bog mit ihrem Auto von der Reitbahnstraße nach links in die Von-Gahlen-Straße ab. Dabei stieß ihr Wagen mit einem Radfahrer zusammen, der ebenfalls auf der Reitbahnstraße hinter ihr unterwegs war. Die 43-Jährige hielt an und ...

