POL-BS: Führungswechsel im Polizeikommissariat Helmstedt bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt

Braunschweig (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete Polizeipräsident Michael Pientka den Leiter des Polizeikommissariats Helmstedt, Polizeioberrat Joachim Krüger (62), nach 44 Jahren in den Ruhestand und führte gleichzeitig Polizeioberrat Jens Wiese in sein neues Amt ein.

Joachim Krüger, der im November 1979 in die Polizei des Landes Niedersachsen eingetreten war, fand seine Leidenschaft im Einsatz- und Streifendienst. Wegen seiner hohen fachlichen und persönlichen Kompetenz wurde er sehr schnell als Einsatzführer eingesetzt und ab 1994 mit Personalverantwortung betraut. Im Rahmen seiner Aufgaben hatte Polizeioberrat Krüger immer unmittelbaren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Zuständigkeitsbereich. In den zurückliegenden Jahren übernahm er vorwiegend Aufgaben in Leitungsfunktionen und war intensiv mit Management- und Steuerungsaufgaben befasst. So verantwortete er den Einsatzbereich in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, war Dienststellenleiter in Königslutter und leitete in den zurückliegenden Jahren das Polizeikommissariat Helmstedt. Die wertschätzenden Worte durch den Landrat des Landkreises Helmstedt, Gerhard Radeck und durch den Bürgermeister der Stadt Helmstedt, Wittich Schobert, machten nochmals deutlich, wie sehr die Verbundenheit von Joachim Krüger in die Gemeinden in seinem Wirkungskreis war.

"Als kompetenten Planer und Organisator war Joachim Krüger eine Bereicherung für die Polizeidirektion Braunschweig. Von seiner großen Kontaktfreudigkeit, seinem Einfühlungsvermögen und ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden konnten wir als Polizei, insbesondere seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Jahre profitieren. Mit ihm geht ein zugewandter, ehrlicher und loyaler Schutzmann mit Leib und Seele in Pension. Ich möchte Joachim Krüger Danke sagen und wünsche ihm für die Zukunft nur Gutes, vor allem Gesundheit", würdigte Polizeipräsident Michael Pientka den angehenden Pensionär.

Die Leitung des Polizeikommissariats Helmstedt übernimmt künftig Polizeioberrat Jens Wiese (40). Mit ihm findet auch ein Generationswechsel in der Leitung des Polizeikommissariats Helmstedt statt. Er war bereits Dienstabteilungsleiter im Polizeikommissariat Königslutter und sammelte vielfältige Erfahrungen im Bereich Einsatz und ermittelnder Fachkommissariate in der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt. Seit Oktober 2021 leitete Jens Wiese das Autobahnpolizeikommissariat der Polizeiinspektion Braunschweig.

"Ich freue mich, die Leitung der Dienststelle in Helmstedt in die Hände einer aufgeschlossenen und bürgerorientierten Führungskraft geben zu können, die die anstehenden Aufgaben gut meistern wird. In diesem großen Polizeikommissariat wünsche ich Jens Wiese mit seinem Team allzeit gutes Gelingen und weiterhin viel Erfolg", so Polizeipräsident Pientka im Rahmen der Amtseinführung.

