POL-MG: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am 27.05.2024, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein Ehepaar aus Mönchengladbach mit ihren Fahrrädern einen Wirtschaftsweg zwischen Pongser Kamp und Engelsholt. Die 84 Jahre alte Ehefrau machte plötzlich mit ihrem Rad einen Schlenker und fuhr ins Fahrrad ihres 83 Jahre alten Ehemannes. Hierdurch kamen beide zu Fall. Er trug durch den Sturz eine Schürfwunde am Knie davon, welche an der Unfallstelle versorgt werden konnte. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

