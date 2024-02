Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.02.2024 um 08:00 Uhr wurde ein Seat in der Quellenstraße in 67433 Neustadt/W. einer allgemein Verkehrskontrolle unterzogen. Der 40-jährige Fahrer aus Neustadt/W. war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Neustadter Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und Metamfetamin, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an eine Angehörige übergeben wurde. Nun kommt auf den 40-Jährigen ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

