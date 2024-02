Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 22.02.2024 gegen 14:00 Uhr wurde das Fahrrad des Geschädigten aus dessen Hofeinfahrt in der Maybachstraße durch eine bislang unbekannte, männliche Person entwendet. Der Täter wurde bei der Tat durch eine Überwachungskamera des Geschädigten, welche er auf seinem Grundstück angebracht hat, videografiert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell