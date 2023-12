POL-LB: Böblingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Auf einen ungebetenen Gast traf eine 54 Jahre alte Frau am Donnerstag (30.11.2023) gegen 16.00 Uhr in ihrem Hausflur in der Pfadstraße in Maichingen. Die Frau hatte das Haus bereits zuvor verlassen und kehrte zurück, da sie etwas vergessen hatte. Plötzlich vernahm sie ein ungewöhnliches Geräusch und entdeckte dann einen fremden Mann im Hausflur. Dieser gab auf ihre Nachfrage an, dass er einen ...

