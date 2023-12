POL-LB: Weil der Stadt: Bürocontainer des Wertstoffhofs aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (30.11.2023) kam es gegen 13:35 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Ludwigsburg zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 62-Jährige fuhr mit dem Linienbus der Linie 427 vom Arsenalplatz an den Bahnhof Ludwigsburg. Hier geriet sie mit einer bislang unbekannten Täterin zunächst in ...

