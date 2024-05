Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diesel-Kraftstoff aus drei Lkws gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag, 26. Mai, um 23 Uhr auf Montag, 27. Mai, um 5 Uhr aus drei Lkws Diesel-Kraftstoff gestohlen, die auf einem Rastplatz an der Straße Herrather Linde in Wanlo geparkt hatten. Sie hebelten die Tankdeckel auf und zertrennten Sicherungsketten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell